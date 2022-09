Diretta Milan-Dinamo Zagabria ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 18.45, al Meazza, il Milan ospita la Dinamo Zagabria per il 2° turno della fase a gironi della Champions League. I rossoneri al debutto non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 sul campo del Salisburgo pertanto vincere stasera sarebbe importantissimo. Dall'altra parte, i croati all'esordio hanno avuto la meglio sul Chelsea grazie al gol di Orsic. Questa è la terza volta che la Dinamo Zagabria è stata sorteggiata in una fase a gironi di Champions League con una squadra italiana: ha perso entrambe le partite contro la Juventus nel 2016/17 (0-4 in casa, 0-2 in trasferta), ne ha vinta una e persa una contro l'Atalanta nel 2019/20 (4-0 vittoria in casa, 0-2 sconfitta a Bergamo). La squadra di Stefano Pioli sarà chiamata poi a rispondere presente domenica, sempre in casa, contro il Napoli in campionato. Il Milan non ha vinto nessuna delle ultime sei partite casalinghe di Champions League (3N, 3P), la serie più lunga in assoluto senza una vittoria casalinga nella competizione per il Diavolo. L'ultima vittoria al Meazza in Champions League risale al settembre 2013 contro il Celtic (2-0).