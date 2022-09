Diretta Rangers-Napoli ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

GLASGOW (Scozia) - Alle 21, nella suggestiva cornice dell'Ibrox Stadium di Glasgow, il Napoli di Spalletti si appresta ad affrontare il Rangers Glasgow di Van Bronckhorst nella 2ª giornata della fase a gironi della Champions League. Al debutto nel torneo, al Maradona, gli azzurri hanno sconfitto il Liverpool di Jurgen Klopp per 4-1 grazie alla doppietta di Zielinski e alle reti di Anguissa e Simeone. Discorso ben diverso per i vicecampioni della scorsa Europa League, superati per 4-0 in trasferta all'Amsterdam ArenA dall'Ajax di Schreuder con le firme di Edson Alvarez, Berghuis, Kudus e Bergwjin. Quello di stasera è peraltro il primo confronto assoluto tra le due squadre. Nel corso della propria storia infatti gli azzurri hanno affrontato una sola formazione scozzese: l'Hibernian, nella Coppa delle Fiere del 1967/68. In quel caso, il Napoli vinse 4-1 nella gara d'andata e 5-0 al ritorno.