Record: "Conceicao, notte di paura: famiglia aggredita dopo il ko col Brugge"

OPORTO (Portogallo) - Bruttissimo episodio quello verificatosi ieri sera a Oporto, dopo la partita valida per la fase a gironi di Champions League che i Dragoes hanno perso per 4-0 contro il Brugge. Infatti, secondo quanto riportato da Record, all'uscita dallo stadio do Dragao l'automobile su cui viaggiavano la moglie del tecnico del Porto Sergio Conceicao, Liliana, e i due figli Rodrigo, 22 anni e ieri in panchina, e José, 7 anni, sarebbe stata bersaglio di una sassaiola. Le pietre hanno rotto i finestrini e avrebbero colpito almeno uno dei due figli anche se fortunatamente senza conseguenze. La famiglia del tecnico è sotto shock per l'accaduto, ma Conceicao è atteso regolarmente oggi al campo d'allenamento per iniziare a preparare la prossima partita contro l'Estoril. L'aggressione sarebbe stata portata avanti da un gruppo isolato di tifosi dei Dragoes. Conceicao è alla sua sesta stagione sulla panchina del Porto, condotto alla vittoria di tre campionati, tre Supercoppe di Portogallo e due coppe nazionali.