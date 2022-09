Milan-Dinamo Zagabria 3-1: che tris, Pioli è primo nel girone

MILANO - Dopo il pareggio contro il Salisburgo all'esordio il Milan non sbaglia a San Siro e batte 3-1 la Dinamo Zagabria , che nella prima giornata aveva messo ko il Chelsea. Giroud (su rigore), Saelemaekers e Pobega, queste le firme del tris che lanciano Pioli primo nel gruppo E con 4 punti, davanti proprio alla Dinamo. In mezzo il 2-1 momentaneo di Orsic che prova a spaventare i rossoneri, bravi ad andare sul doppio vantaggio e a reagire senza scomporsi alla rete dei croati.

Giroud su rigore

Il Milan va tanto con verticalizzazioni centrali dai centrocampisti agli attaccanti e con palloni sulla sinistra per Leao, che è libero come al solito di accelerare, puntare e inventare quando arriva vicino all'area. In molti ci provano, dal portoghese a Giroud, da Bennacer e Diaz a Saelemaekers, manca la mira giusta però. La Dinamo ci prova in contropiede, Moharrami e Orsic, carnefice del Chelsea, testano i riflessi di Maignan ma non spaventano più di tanto. I rossoneri controllano bene e sul finire del primo tempo trovano l'episodio: imbucata verticale di Tomori per Leao che viene steso in area, è netto il rigore. Dal dischetto Giroud è implacabile e fa 1-0 al 45'.

Tris rossonero

Ad inizio secondo tempo il Milan raddoppia: spunto di Leao a sinistra che si prende il fondo e crossa per Saelemaekers, bravo a chiudere di testa l'azione del 2-0 (47'). Il doppio vantaggio dura poco però perché Petkovic scambia molto bene nello stretto con Orsic che si incunea tra la difesa e infila Maignan, tenendo in gara la Dinamo. La partita viaggia in bilico, nel Milan cala la brillantezza offensiva e Pioli inserisce Pobega e De Ketelaere per Tonali e Giroud, col belga centravanti. E proprio il centrocampista sigla l'allungo decisivo al 77': scarico e via, inserimento centrale e sinistro di prima che sbatte sulla traversa e gonfia la rete, 3-1. I minuti finali sono di gestione e controllo del match, San Siro può esultare.