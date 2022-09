Juve, Bonucci: "Fischi meritati. La colpa è di tutti"

TORINO - "I fischi dei tifosi sono giusti". Leonardo Bonucci esce allo scoperto e dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica, la seconda consecutiva nel gruppo H della Champions League, si dice preoccupato. "Certo che lo sono - ha detto ai microfoni di Prime Video - non c'è da nascondere nulla. Usciamo dalla partita troppo spesso, vuoi per un fatto mentale vuoi per un fatto fisico. Facciamo molta fatica a tenere costanti le partite. C'è poco da dire. Abbiamo perso una partita che non dovevamo assolutamente perdere. E' giusto che veniamo fischiati. In questi casi a metterci la faccia sono io che sono il capitano. In questo momento facciamo fatica a fare tutto, dopo che arriviamo al gol".