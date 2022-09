Manchester City-Dortmund, gli highlights del match! Che gol Haaland

Tra il City e il Borussia Dortmund, uno tra i match più attesi di questo turno di Champions. finisce 2-1. Tutti gli occhi erano puntati su Haaland, ex del match, per la prima volta contro il "suo" Borussia. Ed è stato proprio l'attaccante norvegese a completare la rimonta della squadra di Manchester grazie ad un gol in acrobazia a pochi minuti dal fischio finale. La squadra tedesca è passata in vantaggio al minuto 56 grazie ad un gol di Bellingham ma Haaland e compagni sono riusciti a capovolgere il risultato del match in 4 minuti. All'ottantesimo minuto il pareggio di Stones e al minuto 84 il gol del 2-1 di Haaland che in acrobazia mette a segno una rete davvero spettacolare.