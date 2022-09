Juve, il post Benfica e il post social: “Insieme”. Tifosi infuriati

#AllegriOut

In queste ore i tifosi della Juventus si stanno scatenando contro il proprio allenatore, reo di non aver dato un gioco alla squadra. L'hashtag #AllegriOut è diventato di tendenza e sta invadendo tutti i social. Numerose le proteste dei sostenitori bianconeri, non soddisfatti del gioco della squadra e delle prospettive della stagione. In tanti chiedono l'esonero dell'allenatore, ritwittando il post e aggiungendo: "Esoneriamo Allegri, Insieme".