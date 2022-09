Dall'Inghilterra: "Supercoppa Europea versione Final Four nel 2024 con la vincitrice dell'Mls"

NYON (Svizzera) - Nel 2024 la Uefa oltre a rinnovare il format della Champions League potrebbe riprogrammare anche quello della Supercoppa Europea. Il quotidiano britannico "The Guardian" ha riportato che la Uefa starebbe studiando l'idea di una Final Four con due semifinali, una finalina per il terzo posto e la finale per il titolo. Il tutto da giocare negli Stati Uniti, mercato che la Uefa continua a guardare con molta attenzione. le partecipanti sarebbero le vincitrici di Champions ed Europa League (che attualmente si contendono il trofeo), la squadra che conquista la Conference League e su invito la formazione campione della Mls.