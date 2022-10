Arbitri Champions League: Inter-Barcellona a Vincic, Letexier per Ajax-Napoli

Sale l'attesa per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. L'Inter, reduce dal ko in campionato contro la Roma (2-1), quarto in otto partite di Serie A, sarà chiamata a rispondere presente martedì alle 21 contro il Barcellona al Meazza. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono a quota tre in classifica: dopo la sconfitta all'esordio contro il Bayern Monaco (2-0), infatti, è arrivato il successo per 2-0 in trasferta contro il Viktoria Plzen. A punteggio pieno, invece, il Napoli di Luciano Spalletti che vola non solo in campionato ma anche in Champions League. Gli azzurri, dopo lo splendido 4-1 al Maradona contro il Liverpool, hanno steso con un netto 3-0 i Rangers di Glasgow a Ibrox.