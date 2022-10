Juve, c’è Di Maria per la Champions League

TORINO - Assente a Parigi e soltanto partime contro il Benfica. La vera Champions League di Angel Di Maria comincerà mercoledì quando all’Allianz Stadium arriverà il Maccabi Haifa. Negli ambienti bianconeri si augurano che il rientro dal primo minuto del Fideo coincida anche con l’inizio della rimonta della squadra di Massimiliano Allegri, a zero punti (come gli israeliani) dopo le sconfitte nelle prime due giornate contro Paris Saint Germain e Benfica. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, come è solito fare l’allenatore livornese, il 34enne argentino si presenterà alla ripartenza della Champions fresco e tirato a lucido. Colpa dell’espulsione rimediata a Monza prima della sosta per la gomitata all’ex granata Armando Izzo. Partita finita in anticipo e due giornate di stop. Di Maria è stato spettatore ieri sera, contro il Bologna, e lo sarà anche sabato nel big match di San Siro contro il Milan. Allegri - e la Juventus tutta - ne avrebbero fatto volentieri a meno di questa situazione. Ma siccome indietro non si torna, quantomeno Di Maria potrà concentrarsi sulla Champions League. Il Maccabi Haifa non sarà un appuntamento glamour come quello contro le sue due ex squadre, però è già uno snodo decisivo per i bianconeri. La Juventus, per tenere in vita la speranza di poter lottare fino all’ultimo per la qualificazione agli ottavi, ha bisogno di due vittorie contro gli israeliani. La prima mercoledì, a Torino. A guidare la squadra di Allegri ci sarà mister Champions. Il Fideo, assieme a Danilo, è infatti l’unico della rosa bianconera ad aver alzato al cielo la coppa con le grandi orecchie. Entrambi ci sono riusciti ai tempi del Real Madrid, seppur in periodi diversi.