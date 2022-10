Champions League, Juve-Maccabi Haifa sarà arbitrata da Scharer

Sarà lo svizzero Sandro Scharer a dirigere il match tra Juventus e Maccabi Haifa , valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League ed in programma allo Stadium mercoledì 5 ottobre alle ore 21. L'elvetico sarà assistito dai connazionali Stephane De Almeida e Bekim Zogaj. Alain Bieri sarà il quarto uomo, con Marco Fritz al Var e Fedayi San nei panni di Avar.

Juve, il precedente con Scharer in Champions League

Non è la prima volta che Scharer si ritrova ad arbitrare la Vecchia Signora in un match di Champions League. Nella stagione 2021/2022 il fischietto svizzero arbitrò Zenit-Juve, terminata con la vittoria dei bianconeri per 1-0 con un gol di Kulusevski nel finale. Anche in quel caso si trattava della terza partita dei gironi. In questa stagione, invece, il 34enne ha diretto Viktoria Plzen-Inter, con i nerazzurri di Inzaghi vittoriosi per 2-0 grazie alle reti di Dzeko e Dumfries.