Diretta Inter-Barcellona ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

MILANO - Vincere e ripartire. È questo il diktat in casa Inter in vista della sfida di stasera alle 21 al Meazza contro il Barcellona valida per il terzo turno della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dal ko contro la Roma di sabato in campionato, il quarto dopo appena 8 giornate. In ottica qualificazione, e anche per il morale, sarebbe importantissimo conquistare una vittoria stasera: l'Inter è infatti a quota tre punti dopo la sconfitta al debutto contro il Bayern Monaco (2-0) al Meazza e la vittoria con lo stesso risultato in casa del Viktoria Plzen. Stessa situazione di classifica per i blaugrana di Xavi che, dopo aver superato con un netto 5-1 i cechi all'esordio, nonostante un'ottima prestazione, si sono arresi ai bavaresi per 2-0 all'Allianz Arena. I nerazzurri hanno vinto solo due delle 14 partite in competizioni europee contro il Barcellona (4N, 8P): 2-1 in Coppa delle Fiere nel gennaio 1970 e 3-1 in Champions League nell'aprile 2010. L'Inter ha inoltre perso sei partite di Champions League contro il Barcellona, record negativo per la formazione milanese contro una singola avversaria. Il Barcellona, dall’altra parte, solo contro il Celtic (8) ha collezionato più successi nella competizione.