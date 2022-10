Diretta Ajax-Napoli ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

AMSTERDAM - Non c'è due senza tre. Se lo augurano i tifosi del Napoli che, dopo aver battuto Liverpool (4-19 e Rangers (3-0) vogliono la terza vittoria nella fase a gironi della Champions League. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono partiti alla grande comandando la classifica sia della Serie A che della manifestazione continentale. Stasera, alle 21, c'è però un banco di prova importante, quello contro l'Ajax alla Johan Cruyff Arena. I Lancieri, così come i Reds, hanno tre punti, pertanto vincendo aggancerebbero in vetta Zielinski e compagni. Spalletti ha già lanciato l'appello, "Voglio un Napoli bellissimo e incosciente": gli azzurri possono fare fare en plein e centrare la terza vittoria consecutiva in Champions. Nessun precedente in Coppa Campioni/Champions League tra le due formazioni, che si sono affrontate solo nella Coppa delle Fiere nel 1969/70 al terzo turno. L'Ajax ha vinto complessivamente 4-1 (sconfitta all'andata a Napoli per 1-0 e vittoria in casa per 4-0 ).