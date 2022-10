Ajax-Napoli, Cruijff e Maradona insieme: l'emozionante omaggio social

AMSTERDAM (OLANDA) - Quella in programma alle 21 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam tra Ajax e Napoli è un sfida che sa di storia. Da una parte i Lancieri, inventori del Calcio Totale e dominatori della scena europea negli anni '70. Dall'altra gli azzurri che alla fine del decennio successivo hanno conosciuto la ribalta nazionale e internazionale. Ad assistere dall'alto alla supersfida ci saranno due tifosi eccellenti: Johan Cruijff e Diego Armando Maradona. Icone dei due club - gli hanno intitolato i rispettivi stadi - e del calcio in generale, hanno reso Ajax e Napoli famose in tutto il mondo regalando gioie, giocate straordinarie e trofei alle due società. Sono entrati nel cuori dei tifosi e avranno per sempre un posto speciale.