Juve-Maccabi: allarme Milik, fuori dalla rifinitura VIDEO

TORINO - Alla vigilia della sfida decisiva di Champions League arriva il sorriso di Chiesa, in campo per torello e giochi tra gli abbracci dei compagni, ma anche l'allarme per Milik che ha lavorato questa mattina in palestra a differenza dei compagni che si sono allenati regolarmente in campo. Per il polacco si tratterebbe di un affaticamento muscolare, ancora da capire di che entità: per questa ragione, se la risposta di un possibile test di domani mattina fosse positiva, potrebbe essere comunque convocato per il match col Maccabi. Oggi Allegri alle 15 in conferenza stampa chiarirà le condizioni del bomber polacco.