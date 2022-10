Inzaghi, tutto su Lautaro

MILANO. Inzaghi si gioca tutto con Lautaro. L’argentino ha risposto signorsì all’appello dell’Inter e stasera sarà regolarmente al centro dell’attacco al fianco di Correa, pallino dell’allenatore che avrà così occasione per riscattarsi nella notte che può decidere il futuro del suo mentore. A centrocampo Inzaghi si affida all’esperienza di Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu (da verificare se sarà il turco, come provato ieri, oppure l’armeno al centro), mentre sulle corsie esterne spazio a Dimarco - il più in forma della compagnia - e Darmian che sostituisce il declinante Dumfries. In porta, come annunciato pure da Inzaghi, ci sarà Onana: sabato a Reggio Emilia con il Sassuolo si capirà se l’alternanza con Handanovic è arrivata ai titoli di coda.