Inter, Inzaghi: "Una grande notte. Dai giocatori le risposte giuste"

MILANO - Grazie al gol segnato da Calhanoglu a fine primo tempo, l'Inter ha battuto il Barcellona, rilanciandosi in Champions League ed allontanando le critiche ricevute dopo la sconfitta casalinga contro la Roma in campionato. Simone Inzaghi, che in settimana era finito sul banco degli imputati, può finalmente sorridere: "Abbiamo fatto una grande gara. Sono contento per i giocatori, i tifosi e la società. Per noi è una grandissima serata. Sappiamo che non abbiamo fatto ancora nulla, ma battere il Barcellona è sempre bello. E' una squadra tra le più forti del mondo, e quando giochiamo con questa attenzione, possiamo raggiungere questi risultati", ha dichiarato ai microfoni di Canale 5.