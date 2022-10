Diretta Chelsea-Milan ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

LONDRA (Inghilterra) - È il momento della sfida più delicata del girone di Champions League per il Milan di Pioli. A Stamford Bridge contro il Chelsea i rossoneri cercheranno un successo fondamentale per la corsa alla qualificazione agli ottavi, con un riflesso anche sulla storia del club, dal momento che sono 59 anni che il Diavolo non vince a Londra e, più in generale, non è mai successo di battere una squadra inglese in trasferta nelle coppe europee: "Sappiamo - ha detto Pioli - di affrontare una big in Europa, che poco più di un anno fa ha vinto la Champions, però abbiamo la nostra mentalità e il nostro modo di stare in campo. Vogliamo scrivere anche noi la storia in queste competizioni così importanti".