Xavi furioso: “Grande ingiustizia, l’arbitro deve spiegare”. Barcellona, esposto a Uefa?

All'indomani di Inter-Barcellona non si placano le polemiche per quanto accaduto nella sfida di Champions. In particolar modo nei confronti dell'arbitro Vincic e del Var Van Boekel. Nel postpartita il tecnico dei blaugrana, Xavi, non ha usato mezze misure: "Sono arrabbiato e indignato per la situazione che abbiamo vissuto. È un'ingiustizia, ho già detto ieri che gli arbitri dovrebbero dare spiegazioni. Non capiamo nulla. L'arbitro dovrebbe parlare, è una figura molto importante per questo sport e questo lo umanizzerebbe. Per me la mano di Dumfries è chiarissima ma è l'arbitro che dovrebbe dare spiegazioni: le sue decisioni sono state decisive".