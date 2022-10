Ecco il video Highlights della partita Inter-Barcellona, svoltasi il 4/10/2022 con il risultato di 1-0 per la squadra di Inzaghi in Champions League. Un gol di Calhanoglu sul finire del primo tempo ha regalato tre punti preziosissimi ai nerazzurri, che si portano al secondo posto da soli nel girone C alle spalle del Bayern Monaco.