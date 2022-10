Inter-Barcellona, le reazioni dei giornali spagnoli: "Scandalo!"

BARCELLONA - «Potremmo trovarci di fronte al fallimento più grave della storia del VAR di Champions League da quando si è deciso di implementare questa tecnologia nelle competizioni per club all'inizio del 2019. Così lo descrivono alcune fonti consultate da questo giornale dopo quanto accaduto ieri sera durante Inter-Barcellona», questo scrive Ramon Fuentes, importante firma del Mundo Deportivo. Ma in generale i media spagnoli sono scandalizzati dall'arbitraggio di San Siro. Mentre il catalano Esportiu titola in prima pagina "Mani sulla testa", alludendo alle interpretazioni dell'arbitro Vincic.