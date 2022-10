Il Barcellona pensa a un esposto per l'arbitraggio subito contro l'Inter

BARCELLONA - Il Barcellona sta valutando se sporgere un reclamo ufficiale nei confronti dell'Uefa per l'arbitraggio della partita di San Siro contro l'Inter. Il club si sente fortemente danneggiato dalle decisioni di Slavko Vincic e di quelle del Var e, secondo alcuni media spagnoli, starebbe preparando un esposto ai vertici del calcio europeo. Anche perché non ci sono solo i gravi errori di San Siro a far infuriare i dirigenti del Barcellona, ma anche l'errore a Monaco di Baviera, quando il Var non ha ravvisato il fallo di Davies su Dembelé. Ad aggravare la cosa è che lo stesso arbitro, nei due casi, era in sala Var: Pol Van Boekel.

Gol, rosso e rigore

Nel dossier che il Barcellona starebbe preparando in vista dell'esposto, c'è anche il brutto fallo di Calhanoglu su Busquets che poteva meritare il rosso diretto. Ma ci sono soprattutto due episodi: l'annullamento del gol di Pedri per un fallo di mano di Ansu Fati (ma la palla rimbalza da pochi centimetri sulla mano del giocatore blaugrana dopo una deviazione di Onana) e il mancato rigore nel tempo di recupero per il mani di Dumfries, in questo caso perdonato da arbitro e Var.