Beffa Roma, col Betis il Var di Inter-Barcellona!

Tantissime polemiche per l'arbitraggio di Vincic e le decisioni prese dal Van Boekel nella sfida di Champions tra Inter e Barcellona. Il club catalano infatti starebbe anche preparando un reclamo formale all'Uefa soprattutto per il fallo di mano di Dumfries nella parte finale dell'incontro. L'Uefa, invece di fermare Van Boekel, ha deciso di confermarlo come Var nella sfida di Europa League tra Roma e Betis Siviglia in programma giovedì all'Olimpico. Insieme a lui ci sarà l'altro olandese Dennis Higler, anche lui presente come Avar in Inter-Barcellona.