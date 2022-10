Milan ko, tris del Chelsea. Pari tra Psg e Benfica, Haaland scatenato

LONDRA - Vittoria netta del Chelsea , che piega per 3-0 un Milan con tante attenuanti allo Stamford Bridge . Partita senza storia, con i rossoneri di Pioli in confusione senza i loro giocatori chiave mentre i Blues di Potter hanno dominato. Finisce invece 1-1 tra Psg e Benfica nel gruppo H della Juventus , con i francesi che prima sbloccano con Messi e poi rovinano tutto con l'autogol di Danilo . Haaland senza limiti: firma una doppietta nel 5-0 del City sul Copenaghen .

Subito brivido per il Milan, con Mount che trova un buon tiro al 5' ma Tatarusanu si allunga e devia in angolo. Ritmi altissimi in campo, con entrambe le squadre a caccia del gol. Inizia a crescere di più però il Chelsea, che chiude i rossoneri nella propria area ed inizia un vero e proprio assalto. Tanti errori da parte della difesa di Pioli che alla fine portano ad un calcio d'angolo al 24' che si transforma nel caos in area, Fofana però trova la zampata vincente che porta i blues in vantaggio. Milan in stato confusionario e incapace di reagire mentre i padroni di casa continuano a lanciarsi in avanti a caccia del raddoppio, sventato però dagli interventi di Tomori e Kalulu . Nel finale del primo tempo arriva la prima grande occasione per il Milan, con Leao che sfonda in area e serve De Ketelaere murato da Kepa, la palla finisce a Krunic che da pochi passi sbaglia. I rossoneri cercano di ragionare nella ripresa mentre il Chelsea continua ad attaccare a testa bassa e sorprende gli uomini di Pioli al 56' con il raddoppio di Aubameyang , che approfitta del mancato intervento di Tomori. Milan in netta difficoltà e il Chelsea ne approfitta ancora trovando dopo pochi minuti il tris con James che fulmina Tatarusanu sotto la traversa. Dominio totale da parte della squadra di Potter che conquista così i tre punti e si porta a 4, raggiungendo proprio la squadra di Pioli . In testa a girone E c'è il Salisburgo , che batte la Dinamo Zagabria per 1-0 grazie al rigore trasformato al 71' da Okafor . Gruppo incertissimo, con tutte e quattro le squadre che hanno ancora la possibilità di passare il turno.

Benfica-Psg 1-1: Messi sblocca poi autogol di Danilo

Tanti rischi per il Psg in avvio, con il Benfica che costruisce e sfiora anche il vantaggio. Al 22' sono però i francesi a sbloccare la partita, con la combinazione tra Mbappè e Neymar che servono Messi per il tiro a giro di prima che batte il portiere avversario. Segue una lunga fase di possesso palla da parte della squadra di Galtier che cerca di abbassare così i ritmi dei portoghesi. Il Benfica però reagisce nel finale del primo tempo e al 40' riesce a pareggiare grazie al regalo dell'ex Danilo che su un cross devia il pallone nella propria porta. Subito aggressivo il Psg nella ripresa, con Neymar che sfiora subito un gol clamoroso colpendo in rovesciata la traversa. Il Psg continua a spingere ma finisce in parità: i parigini e il Benfica salgono a 7 punti in testa al gruppo H, con la Juve dietro di quattro punti.

Haaland senza limiti, 5-0 del City al Copenaghen

Terza vittoria su tre partite per il Manchester City di Pep Guardiola, che batte il Copenaghen per trascinato dal solito Haaland, che continua a macinare gol. L'attaccante norvegese ci mette solo otto minuti a sbloccare la partita, con il destro a mezz'altezza su cross di Cancelo. Poi al 33' firma la doppietta personale trovando il tap-in vincente sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poco dopo arriva anche l'autogol di Khocholava che condanna i danesi. Nella ripresa arriva il poker su rigore di Mahrez e il 5-0 di Alvarez. Guardiola a punteggio pieno. Si riscatta il Borussia Dortmund, che sale al secondo posto nel girone G alle spalle dei Citizens battendo per 4-1 il Siviglia. Decidono le reti di Guerreiro, Bellingham, Adeyemi e Brandt.

Real Madrid ok, battuto lo Shakthar

Terza vittoria anche per il Real Madrid di Ancelotti, che batte lo Shakthar Donetsk per 2-1. Sbloccano la gara Rodrygo e Vinicius, poi Zubkov accorcia. I Blancos creano tantissime occasioni per allungare il vantaggio, ma Trubin risulta decisivo in più occasioni mentre Vinicius spreca al 65' un tap-in da pochi passi. Ancelotti a punteggio pieno nel gruppo F. Primi punti per il Lipsia che, dopo due sconfitte nelle prime due giornate, batte il Celtic per 3-1 e si riporta in corsa per la qualificazione.