Juve, Di Maria e l'assist nel sangue: la rincorsa a Messi e... Zidane

TORINO - Rientro da urlo per Angel Di Maria. Il Fideo, dopo la squalifica in campionato per il rosso in Monza-Juve per la gomitata rifilata all'ex Torino Izzo, è stato l'autentico mattatore della prima vittoria stagionale in Champions League della Vecchia Signora, quella contro il Maccabi Haifa (3-1). L'argentino, infatti, ha fornito i tre assist che hanno portato alla doppietta di Rabiot e alla rete di Vlahovic, meritandosi così il trofeo di migliore in campo nonostante i due gol messi a segno dal centrocampista francese.