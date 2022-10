Inter-Barça, ancora polemiche contro il Var: "Scandalo, per lo stesso fallo in Roma-Betis è intervenuto"

BARCELLONA (Spagna) - Il termine "scandalo" è tra i più ricorrenti negli ultimi giorni sulle pagine dei quotidiani e siti internet spagnoli. È così che è stata definita la decisione di non assegnare un calcio di rigore al Barcellona per l' episodio che ha visto coinvolto Dumfries (e la sua mano) in area di rigore dell'Inter. Ed è sempre così che viene considerato ciò che è successo a distanza di 24 ore , in un altro confronto incrociato tra Italia e Spagna, ossia la sfida di Europa League tra Roma e Betis.

Due pesi e due misure

Il rigore assegnato ai giallorossi su segnalazione del Var è infatti per dinamica molto simile a quello non concesso al Barcellona contro l'Inter. E a rendere il tutto ancora più controverso è il fatto che al Var ci fosse lo stesso arbitro, ossia l'olandese Pol van Boekel. Per lui è stata una settimana piena d'impegni, insomma, tra partite di Champions ed Europa League. Solo che, come sottolineano furiosamente in Spagna, analizzando due casi molto simili ha preso due decisioni opposte. Ecco perché quel che prima era considerato uno scandalo, adesso per i media spagnoli lo è ancora di più.