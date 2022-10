Maccabi-Juve, il precedente del 2009: chi c'era in campo e come andò

La Juve di Massimiliano Allegri si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions sul campo del Maccabi Haifa nel quarto turno della fase a gironi. I bianconeri sono obbligati a vincere per continuare la rincorsa ai primi due posti nella classifica del gruppo H . Nei tre precedenti con la formazione israeliana, la Juve ha sempre vinto. L'ultimo successo casalingo è quello di una settimana fa (3-1), con lo show di Di Maria capace di fornire tre assist per la doppietta di Rabiot e il gol di Vlahovic . E l'unico precedente in casa del Maccabi Haifa? Come andò? Chi c'era in campo e in panchina per la Juve?

Juve, l'unico precedente in casa del Maccabi Haifa

Era il 3 novembre 2009 e si trattava, anche in quell'occasione, della quarta giornata della fase a gironi. La Juve aveva vinto l'andata a Torino grazie al gol decisivo di Chiellini e aveva l'obbligo di vincere ad Haifa per la lotta alla qualifcazione nel girone con Bordeaux e Bayern Monaco. La formazione bianconera, guidata da Ciro Ferrara, scese in campo con Buffon, Caceres, Legrottaglie, Chiellini, Grosso, Felipe Melo, Poulsen, Diego, Tiago e Amauri. In panchina, invece, Manninger, De Ceglie, Cannavaro, Grygera, Immobile, Molinaro e Trezeguet.

Maccabi Haifa-Juve, le curiosità e le statistiche

Gol di Camoranesi e vittoria, ma terzo posto nel girone

Era una Juve non convincente ma portò comunque i tre punti a casa vincendo 1-0 grazie ad un paio di interventi miracolosi di Buffon e alla rete decisiva di Camoranesi, bravissimo a mettere in porta su assist di Caceres dalla destra nei minuti di recupero del primo tempo. Il successo in Israele aveva spianato la strada dei bianconeri verso gli ottavi ma poi arrivò prima la sconfitta in casa del Bordeaux e poi il pesante ko (1-4) nello scontro diretto con il Bayern Monaco a Torino: la Juve chiuse il girone al terzo posto e retrocesse in Europa League.