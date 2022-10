Rabiot: "Contratto? Aiuto la Juve in campo, poi vedremo"

TORINO - "C'è grande voglia da parte di tutti. Di far bene e andare a vincere questa partita per poter sperare ancora nella qualificazione. Cosa non funziona? Stiamo parlando sempre, anche quando vinciamo. Dobbiamo risolvere i problemi sul campo, abbiamo un bel gruppo. Lavoriamo bene in allenamento". Lo ha dichiarato Adrien Rabiot in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League tra Maccabi Haifa e Juventus .

Le parole di Rabiot sul futuro

Poi, sul futuro: "Mi sento importante per la squadra ma credo che lo siamo tutti. Ognuno ha un ruolo importante. In questo momento mi sento bene, sto cercando di trascinare la squadra e fare le cose al massimo per aiutare i miei compagni. Non lo so sul futuro, ci sono altre cose a cui pensare ora. Sono concentrato sul campo". Sul centrocampo attuale: "La squadra è cambiata tanto da quando sono arrivato. Prima c'erano giocatori d'esperienza mentre ora siamo più giovani ma con tanta qualità. Siamo una buona squadra, forse c'è meno esperienza".

Le parole di Allegri in conferenza stampa

Rabiot su Mondiale e Allegri

Rabiot si è espresso poi sulla gestione in vista del Mondiale: "Non sto pensando al Mondiale. Ci sono tante partite da giocare con la Juve e dobbiamo cercare di fare bene. Penso che gli altri abbiano la stessa mentalità. Vero che è difficile non pensarci ma dobbiamo prima cercare di far bene qui. Questa è una stagione difficile perché il Mondiale è durante l'anno, ma dobbiamo restare concentrati su quello che c'è da fare con il club". Infine, su Allegri: "Lui è un allenatore molto forte, sa gestire bene il gruppo anche fuori dal campo e questo è molto importante. Non tutti gli allenatori hanno questo, per questo penso che lui sia un tecnico completo".