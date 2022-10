Maccabi-Juve, le parole di Allegri: difesa, cuore e maniere forti

TORINO - La Juventus di Massimiliano Allegri è attesa martedì (ore 18:45) ad Haifa per la sfida di Champions League contro il Maccabi . I bianconeri sono chiamati a confermare il risultato dell'andata (3-1) per continuare ad inseguire la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. L'allenatore della Juve nella conferenza stampa della vigilia ha presentato così la delicata gara in scena allo Stadio Sammy Ofer.

Maccabi-Juve:le parole di Rabiot

Che partita si aspetta

"Sarà complicata perché già qui hanno fatto vedere ottime cose. Sono grandi tiratori. L’ambiente è molto caldo, bisognerà stare attenti in certi momenti della partita a non ripetere gli errori fatti fino ad ora".

Sul Maccabi Haifa

"Ha buone qualità tecniche, buoni tiratori. Per vincere dobbiamo fare una grande partita. Bisogna avere molta più attenzione in certi momenti della partita. Su tutto quello che concerne quei momenti in cui quest’anno abbiamo lasciato cose per strada".

Possibilità tridente, "un'Allegrata"

"Se mi hai già detto tu non è un’allegrata, al massimo qualcosa che nessuno si immagina. Dobbiamo ridurre al minimo gli errori. La partita di Milano è stata sulla falsariga di quella col Benfica in casa. Su queste robe bisogna lavorarci. In questo momento dobbiamo avere più compattezza all’interno della partita".

Uscire da questo momento "con le cattive"

"È un modo di dire. In questo momento bisogna tirare fuori qualcosa in più. I dettagli in più fanno la differenza, un centimetro in più fa la differenza. Come attenzione, come cuore bisogna fare partite in modo diverso".