Milan-Chelsea, Pioli: "Niente dubbi ma giocare al nostro livello"

MILANO - Il Milan di Stefano Pioli si prepara alla rivincita contro il Chelsea , martedì alle 21 a San Siro arrivano i Blues nel primo match di ritorno della fase a gironi di Champions League. I rossoneri vogliono riscattare il 3-0 subito a Stamford Bridge come ha dichiarato lo stesso allenatore: "Dobbiamo dimostrare che quello è stato solo un episodio e non la normalità. Eravamo molto delusi della prestazione di Londra. Dobbiamo imparare dai nostri errori e farne meno - aggiunge - "Il Milan non deve vivere tra i dubbi e le preoccupazioni, ma deve scendere in campo giocare al suo livello. Serve una partita di livello alto contro una squadra forte. Non dobbiamo essere preoccupati, domani è un'altra partita e noi dobbiamo cercare di giocare al nostro livello"

Sulle condizioni di Charles De Ketelaere

"Ha avuto un risentimento e sicuramente domani non ci sarà. Difficile che ci sarà anche domenica. Ritorna Messias che sarà convocato".

Sulla partita di martedì

"La partita di domani vale tanto per il valore dell'avversario e per il nostro percorso di crescita. Come si prepara? È abbastanza semplice, avevo la partita di Londra da prendere in esame e l'ho fatto ieri mattina: in base alle posizioni di Londra abbiamo valutato se ci fosse qualcosa effettivamente da cambiare. C'è qualcosa da cambiare? Ehhh... (ride, ndr)".

Sul suo percorso alla guida del Milan

"È un percorso in cui mi sono concentrato giorno dopo giorno. Lavorare bene sul presente per affrontare meglio il futuro. Il mio obiettivo in questi tre anni è stato quello di migliorare ogni giorno insieme anche al club e ai giocatori".