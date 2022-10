Psg, Messi ancora dolorante: salta il Benfica

PARIGI (Francia) - Lionel Messi non scenderà in campo per il match di Champions League tra il Paris Saint-Germain ed il Benfica in scena martedì alle 21 al Parco dei Principi. L'argentino sente ancora dolore al polpaccio come confermato l'ultimo test effettuato lunedì mattina malgrado l'ottimismo dei giorni scorsi ed il club non vuole correre rischi. In palio c'è il primato del Gruppo H: infatti sia i francesi che i portoghesi sono a pari punti (7) con la stessa differenza reti (+3), nel match di andata allo stadio Da Luz le squadre pareggiarono 1-1.