Diretta Maccabi-Juve ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

HAIFA (Israele) - "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". Mai come stasera il celebre motto della Juventus - reduce dalla cocente sconfitta con il Milan che ne ha inevitabilmente ridimensionato le ambizioni in campionato - dovrà esser fatto proprio dai calciatori. Anche in Champions il cammino dei bianconeri risente fortemente delle sconfitte incassate nei primi due turni della fase a gironi con Psg e Benfica e, per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale, ad Haifa bisognerà necessariamente bissare il successo ottenuto una settimana fa all'Allianz Stadium, firmato Rabiot (doppietta), Vlahovic e Di Maria (autore di tre assist). Il match, valido per la quarta giornata del gruppo H, andrà in scena al Sammy Ofer Stadium: i ragazzi di Allegri occupano attualmente la terza posizione a quota 3 punti, a -4 dalla coppia franco-portoghese in testa.