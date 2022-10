Diretta Milan-Chelsea ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - L'importantissimo successo ottenuto contro la Juventus ha parzialmente mitigato in casa Milan la delusione per il pesante ko rimediato a Stamford Bridge con il Chelsea soltanto una settimana fa. Stasera, al Giuseppe Meazza, i ragazzi di Pioli hanno l'opportunità di riscattarsi nella sfida-bis valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League . Nel gruppo E, il Salisburgo è attualmente in testa a quota 5 punti, seguito ad una lunghezza di distanza proprio da rossoneri e Blues: chiude la Dinamo Zagabria a 3. I precedenti non sorridono alla formazione italiana, che ha vinto solo uno dei sei precedenti, al netto di tre pareggi e due affermazioni dei londinesi.

Dove vedere Milan-Chelsea: streaming e diretta tv

Il match tra Chelsea e Milan, in programma alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv da Mediaset, in chiaro su Canale 5, e da Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213), oltre che in streaming su Infinity+, SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Milan-Chelsea: probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Brahim Diaz, Krunic, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Ballo-Tourè, Coubis, Gala, Pobega, Messias, Origi, Rebic. Indisponibili: Maignan, Florenzi, Calabria, Kjaer, Saelemaekers, De Ketelaere, Ibrahimovic. Squalificati: - Diffidati: -

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Sterling, Mount; Aubameyang. Allenatore: Potter. A disposizione: Mendy, Bettinelli, Cucurella, Azpilicueta, Jorginho, Gallagher, Zakaria, Chukwuemeka, Broja, Pulisic, Havertz. Indisponibili: Kanté, Fofana, Ziyech. Squalificati: - Diffidati: -

Arbitro: Siebert (Germania).

Assistenti: Seidel e Foltyn.

IV uomo: Schlager.

Var: Fritz.

Avar: Osmers.