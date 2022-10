Champions League, Mahrez sbaglia dal dischetto e il City fa 0-0 col Copenaghen

Copenaghen-Manchester City 0-0, tabellino e statistiche

Forte dei tre successi consecutivi nel girone, ultimo il 5-0 proprio nella gara d'andata contro i danesi, il Manchester City si presenta al Parken Stadium senza Haaland dal 1' e consapevole che tre punti nel match odierno contro il Copenaghen potrebbero significare la quasi certa qualificazione al prossimo turno e la quasi sicurezza del primato nel gruppo G. Partono subito forte i Citizens, con Rodri che all'11' mette in rete con un gran destro da fuori ma l'arbitro, dopo il consulto del VAR, annulla per un fallo di mani precedente di Mahrez. Ancora l'algerino protagonista in negativo al 24', quando si fa ipnotizzare da Grabara e sbaglia il calcio di rigore concesso dall'arbitro per punire un fallo di mani in area di Boilesen. Al 27' il match si mette in salita per Guardiola, col Var che richiama ancora l'attenzione di Soares Dias per un intervento al limite dell'area di Sergio Gomez: lo spagnolo viene espulso per fallo da ultimo uomo. Nel secondo tempo è di De Bruyne in primo squillo, col belga che al 57' riceve da Grealish e conclude in porta mancando il bersaglio di pochi centimetri. Al 73' il Copenaghen sfioria il vantaggio: pallone forte e teso di Kristansen sul secondo palo, con Johannesson che sfugge alla difesa inglese ma non arriva per un soffio all'impatto col pallone. Al 78' Guardiola prova a dare nuova vivacità alla manovra offensiva e mette dentro Foden e Bernardo Silva, ma oltre il tentativo di Cancelo all'84' ben neutralizzato da Grabara l'attacco del City non produce più squilli e il match termina 0-0.