Juve, Cuadrado: "Allegri? Siamo noi che andiamo in campo"

"Purtroppo sono cose che accadono nel calcio, dobbiamo cercare di voltare pagina il più presto possibile e mettere la testa subito in campionato. Solo uniti possiamo uscire da questa situazione”. Lo ha dichiarato Juan Cuadrado ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta della Juve in Champions contro il Maccabi .

Juve, le parole di Agnelli

Juve, le parole di Cuadrado

"Rischio di restare fuori dall’Europa? Sicuramente c’è il rischio, ma solo uniti possiamo uscire da questa situazione, finché abbiamo possibilità dobbiamo crederci e dare il tutto per tutto. Il mister sta facendo di tutto per cercare di restare uniti, siamo tutti una squadra. Siamo noi che andiamo in campo e dobbiamo dare ancora di più, a cominciare dai giocatori più esperti. Dobbiamo avere fiducia come squadra, siamo usciti da tante situazioni difficili e se ci crediamo possiamo farlo ancora” ha aggiunto il colombiano.