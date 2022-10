Diretta Napoli-Ajax ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Si riparte dal super 6-1 dell'andata con il Napoli capace di passeggiare ad Amsterdam e convinto di poter strappare il pass per gli ottavi di Champions League. "E' una finale", ha parlato chiaro il tecnico Luciano Spalletti che non vuole perdere il passo di un avvio di stagione fantastico per i suoi ragazzi. Al Maradona arriva un Ajax ferito dal punteggio tennistico di settimana scorsa e pronto a battersi per riscattare la figuraccia, ma gli azzurri sanno che l'occasione di chudere subito il discorso qualificazione è ghiotta anche per potersi dedicare con attenzione solo al cammino in Serie A, da qui fino alla sosta mondiale. Una quarta giornata del gruppo A che metterà davanti anche i Rangers di Van Bronckhorst contro il Liverpool di Klopp.