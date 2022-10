Diretta Barcellona-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BARCELLONA (SPAGNA) - Alle ore 21, al Camp Nou, Barcellona e Inter si affrontano nel quarto turno della fase a gironi di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). Dopo il successo del Meazza firmato Calhanoglu, i nerazzurri di Simone Inzaghi sognano il colpaccio in terra spagnola per ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale. Lautaro e compagni (6 punti) seguono in classifica il Bayern Monaco, a punteggio pieno, mentre i catalani, dopo la vittoria all'esordio contro il Viktoria Plzen, sono caduti sia in Baviera che a Milano, pertanto sono fermi a 3 punti. L'Inter ha sempre perso in trasferta contro il Barcellona in Champions League, subendo cinque sconfitte e restando senza segnare in quattro gare (un solo gol in totale). Il campo dei blaugrana è quello in cui i nerazzurri hanno incassato più sconfitte esterne nella competizione (5). Il Camp Nou, però, porta alla mente dei tifosi nerazzurri anche la sconfitta più bella della loro storia, quella del 2010: nonostante il ko per 1-0, infatti, grazie al 3-1 in casa, la squadra di Mourinho conquistò la finale di Madrid dove Milito abbatterà il Bayern Monaco firmando uno storico Triplete. Ma questa è un'altra storia.