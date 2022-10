Maccabi-Juventus 2-0 VIDEO: i gol di Atzili, il rigore negato a Cuadrado

Gli highlights della sconfitta bianconera in Israele che pregiudica in maniera quasi definitiva il cammino in Champions League della squadra di Allegri

12 . 10 . 2022 11:11

© Juventus FC via Getty Images

TORINO -Il video degli highlights di Maccabi Haifa-Juventus di martedi 11 ottobre, gara persa 2-0 dalla squadra di Allegri che si vede raggiungere a tre punti dagli israeliani. Girone con Benfica e Psg a 8 punti, ai bianconeri ora per una possibile qualificazione non resta che vincere obbligatoriamente le prossime due partite e sperare in risultati favorevoli.

