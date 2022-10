Rudiger, gol e sangue: la giornata Champions del Real, TUTTI I VIDEO

Si ferma a tre la striscia di vittorie stagionali in Champions League del Real Madrid. I Blancos, dopo aver superato Celtic Glasgow (3-0), Lipsia (2-0) e Shakhtar Donetsk (2-1), non riescono ad andare oltre l'1-1 in casa degli ucraini. Un pareggio, tra l'altro, acciuffato proprio nei minuti finali grazie al colpo di testa di Antonio Rudiger che, nell'occasione, si fa anche male grondando sangue dalla testa. La formazione di Carlo Ancelotti era passata in svantaggio proprio in apertura di ripresa per la rete di Zubkov. Il Real Madrid sale così a quota 10 punti, a +4 dal Lipsia. Seguono proprio gli ucraini (5) e il Celtic (1), fanalino di coda. Il 25 ottobre Benzema e compagni voleranno in Germania per sfidare il Lipsia e con un pareggio strapperebbero il pass per gli ottavi di finale con un turno d'anticipo.