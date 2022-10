Maccabi-Juve, Boniek contro l’arbitro Mateu Lahoz per il mancato rigore su Cuadrado

" Rigore evidente ", scritto accanto al frame dell'episodio incriminato: così l'ex bianconero Zibi Boniek commenta la mancata concessione di un penalty alla Juventus , al 67' della sfida di Champions League persa 2-0 ad Haifa contro il Maccabi , per fallo di Curnod su Cuadrado . L'arbitro della sfida, lo spagnolo Mateu Lahoz, ha platealmente mimato 'no' con l'indice, invitando il colombiano a rialzarsi, decisione confermata anche dopo il check del Var.

In una notte buia per la Juventus, scevra di rimpianti a causa di una prestazione collettiva assolutamente insufficiente, quell'episodio avrebbe senza dubbio potuto infondere coraggio e motivazioni extra nel tentativo di recuperare la partita ed evitare una sconfitta che potrebbe compromettere per i bianconeri di Allegri non soltanto la qualificazione agli ottavi di Champions - ormai quasi un miraggio - ma persino la 'retrocessione' in Europa League. Per Cuadrado, poi, si tratta del secondo 'ruolo consecutivo da protagonista negativo': ironia del destino, proprio da un fallo di Theo Hernandez nei suoi confronti sabato scorso era nato il vantaggio del Milan.

