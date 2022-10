Barcellona-Inter, quando Lautaro azzittì il Camp Nou

BARCELLONA (Spagna) - L'Inter scenderà in campo questa sera (ore 21) al Camp Nou contro il Barcellona in un match chiave in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League. I nerazzurri si sono aggiudicati il match di andata a San Siro e puntano a confermare la prestazione come dichiarato da Lautaro Martinez. L'attaccante argentino ha parlato ai microfoni di Prime Video ricordando la sua bellissima rete nel'ottobre del 2019, realizzata dopo neanche 2 minuti dal fischio d'inizio, sempre nella fase a gironi di Champions (match poi vinto in rimonta dai catalani per 2-1 con doppietta di Luis Suarez): "Il Barcellona è una squadra forte di tanta qualità, noi dobbiamo essere bravi ai cambi che loro faranno ed essere pronti dopo quello che abbiamo preparato. Il gol con il Barcellona è stato bellissimo perché è stato il primo in UEFA Champions League con l’Inter. Spero di poter dare una mano e vincere".