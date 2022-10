Il Barça, la grande che non sa perdere

BARCELLONA. «Forza ragazzi. Non c’è cosa più bella di provare a battere chi non sa perdere. Proviamoci». Marco Materazzi è spesso divisivo ma stavolta risulta difficile dargli torto. Il Barcellona nelle uniche due volte in cui è stato sconfitto dall’Inter in tempi recenti, non ha certo dimostrato classe nell’accettare la sconfitta. Memorabili gli idranti accesi al Camp Nou per “spegnere” la festa degli interisti che, pur sconfitti, si erano guadagnati la finale di Madrid. Una settimana fa si è andati oltre perché l’errore dell’arbitro Vincic c’è stato ma il Var non poteva correggerlo in quanto non c’erano immagini che dimostravano chiaramente che Dumfries aveva intercettato il pallone con la mano. Da lì è seguito un incredibile crescendo di dichiarazioni firmate da giocatori, allenatore e da Laporta, presidente pure nel 2010, anno della remuntada fallita. L’ultima prova di questa idiosincrasia alle sconfitte si è avuta nelle conferenze stampa della vigilia in cui Xavi ha accusato l’Inter di aver messo “un bus” davanti alla porta, sottolineando come a lui piace vincere da padrone del gioco. In tal senso non è un gran periodo per il Barça, considerato che ter Stegen è sempre il migliore in campo.