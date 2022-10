Barcellona-Inter, la diretta: formazioni ufficiali, le scelte di Inzaghi

BARCELLONA (SPAGNA) - L' Inter è impegnata sul campo del Barcellona per il quarto turno della fase a gironi di Champions League . I nerazzurri hanno vinto 1-0, nella scorsa settimana, contro i blaugrana con il gol di Calhanoglu e la partita del Camp Nou è decisiva per la corsa della formazione di Simone Inzaghi verso gli ottavi di finale. Segui sul nostro sito la diretta della partita tra Barcellona e Inter.

20:03

Le parole di Skriniar

"Sicuramente ci temono, loro si giocano tutto, ma anche noi: ogni partita si gioca come una finale e oggi sarà così. Dobbiamo stare molto attenti per 100 minuti, sappiamo che partita ci aspetta: dobbiamo difendere bassi ma giocare con la palla e attaccare, non possiamo solo difendere, questo non ci porta da nessuna parte. Ci siamo parlati e caricati, ci diamo una grande mano: andiamo tutti verso lo stesso obiettivo". Lo ha dichiarato Skriniar a Prime video prima della sfida.

19:43

La formazione ufficiale del Barcellona

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Raphinha.

19:42

La formazione ufficiale dell'Inter

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Martinez.

19:28

L'arbitro della partita

Arbitro della sfida è il polacco Szymon Marciniak. Due polacchi sono anche i guardalinee: Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto uomo Tomasz Musial, al Var Tomasz Kwiatkowski e l'inglese Stuart Attwell.

19:25

Champions, Inter sempre ko in casa del Barcellona

L'Inter ha sempre perso in trasferta contro il Barcellona in Champions (cinque sconfitte). Il campo dei catalani è quello in cui i nerazzurri hanno incassato più ko esterni nella competizione.