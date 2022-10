Inter, Inzaghi se la gioca con Lautaro e Dzeko

BARCELLONA- Il miglior modo per difendere è attaccare. Una massima che può suonare banale soltanto all’apparenza, soprattutto se l’avversario è il Barcellona, che a San Siro ha tenuto il pallone per il 68% nel primo tempo, costringendo gli interisti a percorrere 4 chilometri in più per chiudere gli spazi. Al Camp Nou, complice un terreno di gioco che ha dimensioni extralarge, il problema si presenterà amplificato e per questo motivo Simone Inzaghi ha scelto di affidarsi alle due punte. A Lautaro Martinez ed Edin Dzeko ha chiesto di tenere più su possibile il pallone, anche per permettere ai difensori di rifiatare. Quella con Xavi sarà una partita a scacchi, ma Simone - a differenza del collega - grazie al gol di Calhanoglu all’andata può contare su due risultati su tre per porsi in pole position per la qualificazione agli ottavi di finale nelle ultime due giornate di Champions. Perché è vero che a queste latitudini l’Inter ha vinto una sola volta, il 14 gennaio 1970 grazie ai gol di Boninsegna e Bertini (2-1 il finale per la squadra allenata da Heriberto Herrera), però è altrettanto vero che mai è uscito dalla ruota blaugrana un pareggio che, come sottolineato, sarebbe benedetto con l’idea di affrontare il Plzen a San Siro nel prossimo turno. Sarà una notte speciale pure per André Onana, confermato titolare, considerato che il portiere camerunese è cresciuto calcisticamente nella Masìa e, addirittura, nei primi tempi in blaugrana dormiva addirittura in alcune stanze presenti all’interno dello stadio e riservate ai giovani. Davanti a lui agirà la difesa dei titolarissimi, con il rientro di Stefan De Vrij, migliore in campo all’andata e abilissimo nel limitare Lewandowski. Stante le premesse e la voglia di rivincita del Barça, stasera avrà molto lavoro da fare.