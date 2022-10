Champions, l'Atletico di Morata sbatte sul muro del Bruges: 0-0

TORINO - Per l'Atletico Madrid era l'occasione per accorciare l'inaspettato gap, ma anche stavolta il Bruges ha dimostrato di fare sul serio . I belgi sono usciti con un prezioso 0-0 dal Wanda Metropolitano, conservando l'imbattibilità e il primo posto nel girone B. La squadra di Simeone non è riuscita a sbloccare il risultato nemmeno al momento dell'ingresso in campo di Morata, a mezz'ora dalla fine, sebbene lo spagnolo abbia avuto due opportunità per sbloccare la gara.

Atletico Madrid bloccato dal Bruges

L'ex attaccante della Juve ha avuto prima una buona occasione sotto porta, ma il pallone gli è sbattuto in pieno volto cogliendolo di sorpresa. All'88' poi, sul suo sinistro è arrivata un'altra chance enorme, ma il suo tiro da due passi a botta sicura ha preso in faccia Mignolet (miracoloso nell'assedio nei minuti finali), che ha così deviato in calcio d'angolo. I colchoneros hanno avuto anche l'opportunità di giocare gli ultimi 8 minuti di gara più recupero in superiorità numerica per l'espulsione di Sowah, ma il fortino del Bruges ha retto fino all'ultimo, permettendo alla squadra di Hoefkens di continuare a sognare. Per l'Atletico Madrid, invece, si mette male.