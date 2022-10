Inter, Inzaghi: "Grande partita, quasi superato il girone più difficile"

BARCELLONA (Spagna) - È raggiante e come al solito senza voce Simone Inzaghi al termine della partita pareggiata 3-3 al Camp Nou contro il Barcellona. L'allenatore dell'Inter si prende tutti i complimenti dello studio in collegamento con Prime Video: "Abbiamo fatto una grandissima partita, contro un avversario di assoluto valore. Chiaramente abbiamo creato tanto, sofferto quando c'era da soffrire tutti insieme. Vincendo la partita si sarebbe chiuso il girone con due giornate d'anticipo, ma adesso avremo due partite di campionato e poi proveremo a regalare ai tifosi questa soddisfazione".

Barcellona-Inter, la soddisfazione di Inzaghi

Poi il tecnico nerazzurro ha continuato, sottolineando come la sua Inter se la sia giocata a viso aperto: "Sapevamo che dovevamo avere coraggio. Sappiamo le qualità di questa squadra, ma non abbiamo mai rinunciato a giocare. All'intervallo abbiamo detto ai ragazzi di stare tranquilli, perché sapevamo di poter creare occasioni importanti". Sulla scelta della doppia punta: "La mia riflessione alla vigilia era solo perché avevo due soli attaccanti a disposizione, altrimenti non ci avrei pensato un attimo sullo schieramento con due punte. Lautaro e Dzeko hanno giocato tanto ultimamente, ma hanno fatto bene e adesso abbiamo la chance di poter passare quello che a mio giudizio è il girone più difficile di tutta la Champions". E adesso Inzaghi si aspetta il supporto del pubblico di San Siro: "Su questo non ho dubbi, sono 15 mesi che sto qui e che il nostro stadio ci accompagna sempre, tutte le domeniche. Così sarà con il Viktoria Plzen, ma prima c'è il campionato".