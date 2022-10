Diretta Zurigo-Juventus ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SCHAFFHAUSEN (SVIZZERA) - Vincere e iniziare con il piede giusto la fase a gironi di Champions League. È questo l'imperativo in casa Juve femminile in vista del match in programma alle 18.45 contro lo Zurigo alla Wefox Arena di Schaffhausen. Le bianconere, come esattamente un anno fa, cominciano il loro percorso europeo in Svizzera. La scorsa stagione le avversarie erano le giovani del Cervette, ora lo Zurigo. Le ragazze di Joe Montemurro hanno bisogno dei tre punti visto il girone piuttosto complicato completato da Arsenal e Lione. Le francesi, il 27 ottobre, sempre alle 18.45, saranno le prossime avversarie della Juve.