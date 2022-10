Benfica-Juventus: Champions, Milik vuole il bis a Lisbona

TORINO - La Juventus sta preparando l’esame di portoghese: dopo la partitella di sabato e l’allenamento domenicale, domattina alle 11,30 l’ultima rifinitura della squadra di Massimiliano Allegri alla Continassa prima della partenza per Lisbona dove il tecnico parlerà alla stampa alle 18,45 (le 19,45 in Italia). Non salirà sull’aereo, oltre ad Aké, Bremer, Chiesa, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge e Pogba, anche Paredes, ultimo infortunato in casa Juventus, ma il tecnico livornese ha gli uomini per vincere (e sarebbe la prima volta visto che i tre precedenti sono finiti con una sconfitta) e mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League.