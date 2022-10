Juventus, col Benfica devi battere anche la storia

La Juve è impegnata sul campo del Benfica nel quinto turno della fase a gironi di Champions League e ha l'obbligo di vincere per continuare a sperare in una complicatissima qualificazione agli ottavi di finale. I bianconeri infatti, dopo quattro turni, condividono il terzo posto nel girone H con il Maccabi Haifa a quota 3 mentre il Psg e la squadra di Schmidt hanno 8 punti. Le probabilità, per Allegri, di chiudere il gruppo nelle prime due posizioni sono bassissime. Inoltre, la storia dei precedenti in casa del Benfica e delle altre squadre portoghesi è decisamente negativa.