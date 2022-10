Benfica-Juventus, Schmidt: "Conosciamo i loro punti deboli"

"Ogni partita è diversa, una partita non è uguale all'altra. E' stata una partita difficile all'andata, avremo dei problemi ma siamo in casa, davanti ai nostri tifosi. Saremo concentrati sui 90 minuti, rispetteremo l'avversario, ma dobbiamo essere pronti per la partita. Abbiamo un piccolo vantaggio per la situazione nel gruppo, ma tutti possono ancora qualificarsi. La Juve è la Juve. Top players, un allenatore esperto, vogliono passare e mi aspetto il massimo da loro. Dobbiamo combattere per 90 minuti". Così Roger Schmidt in conferenza stampa alla vigilia di Benfica-Juventus, partita valida per il quinto turno della fase a gironi di Champions League.